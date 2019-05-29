Haliliye'de taksit ödemeleri son gün 31 mayıs

2019 yılı Emlak, İlan- Reklam ve Çevre Temizlik Vergisi birinci taksit ödemelerinde 31 Mayıs'ın son gün olduğunun altını çizen Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Gelirler Birimi, vatandaşların oluşabilecek yoğunluğa karşı son günü beklemeden ödemelerin yapılması konusunda bilgilendirmede bulundu.

Mükellefler, 31 Mayıs'a kadar Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası'ndaki veznelerden veya Ahmet Bahçivan İş Merkezi altındaki vezneden ödemelerini yapabilir.

Öte yandan internet üzerinden ödeme yapmak isteyen mükelleflerin ise “https://webportal.haliliye.bel.tr” adresinden ‘T.C. Kimlik No ile Tahsilat' bölümünden ödemelerini yapabileceği bildirildi.