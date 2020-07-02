Haliliye'de temizlik çalışmaları devam ediyor

‘Daha temiz bir Haliliye' için kolları sıvayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Atatürk Bulvarı, Ahmet Yesevi ve Kamberiye mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara devam ederken, diğer taraftan rutin temizlik çalışmalarına da ara vermiyor. Normalleşme sürecinde de hijyen konusunda tedbirleri üst seviyede tutan Temizlik Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde kentte artan pozitif vaka sayılarını da dikkate alarak ilçede girilmedik cadde ve sokak bırakmıyor.

Ekipler bu kapsamda son olarak Atatürk Bulvarı, Ahmet Yesevi ve Kamberiye mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Öte yandan Temizlik işleri Müdürlüğü, salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının dönüşümlü devam ettiğini belirterek, rutin temizlik çalışmalarının da ilçe genelinde sürdürüldüğünü bildirdi.