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Haliliye'de temizlik çalışmaları devam ediyor

Haliliye Belediyesi, yeni ve mevcut parklarında çalışmaları devam ediyor.


Haliliye Belediyesi, ilçede yeşilin daha da görünür bir hale gelmesi için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Karşıyaka, Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Devteşti mahallelerinde yapımları tamamlanan yeni parklarda ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Ekipler ağaçlandırma çalışmalarının ardından çim ekme çalışmalarına başlayacak. Ayrıca Çevre Koruma ekipleri ilçede bulunan mevcut parklarda ise çim biçme, mevsim koşullarına göre çiçek ekimi, bank ve oyun gruplarının bakım ve onarımını yapıyor. Yeni parklarda ışıklandırma ve güvenlik kameralarının takılma işlemleri ise kalan diğer işlemlerin tamamlanmasıyla başlanacağı bildirildi.


İlçeye kazandırılan yeni parklar vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan, Haliliye Belediyesinin mahallelerine yeni parklar kazandırdığını ve bu parklarda yeşillendirme çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Taştan, yapılan bu çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve tüm ekiplerine teşekkür etti.

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