Haliliye'de temizlik çalışmaları gece gündüz sürüyor

İlçede yürütülen çalışmalarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye bilgi veren Başkan Canpolat, selin izlerini silmek için mücadele ettiklerini ifade etti.

Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli yağış sonrası yaşanan sel felaketinin ardından selin izleri siliniyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde sel nedeniyle tahribatın olduğu bölgelerde hummalı bir şekilde çalışmalarını yürüten Haliliye Belediyesi ekipleri, yaşamın normale dönmesi için gece gündüz çalışıyor. Ekiplerin özverili çalışmaları devam ederken, sahadan bir an olsun ayrılmayan Başkan Mehmet Canpolat da evleri ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Canla başla yürütülen çalışmalar ile selin izlerini silmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Mehmet Canpolat, selden etkilenen hanelerde boyama çalışması yapılacağını ifade etti. Boyama çalışması için oluşturulan ekiplerin ise bugünden itibaren tek tek hanelere girerek, selin izlerini sileceği belirtildi.

Öte yandan, Haliliye Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından selden etkilenen hanelerde yıkama çalışmaları periyodik olarak sürüyor.