Haliliye'de temizlik ve dezenfekte çalışması sürüyor

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara devam ederken, diğer taraftan rutin temizlik çalışmalarına da ara vermiyor. İlçede salgınla mücadele doğrultusunda tedbirleri üst seviyede tutan Temizlik Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde kentte artan pozitif vaka sayılarını da dikkate alarak ilçede girilmedik cadde ve sokak bırakmıyor. Büyük araçların giremediği sokaklara mobil temizlik araçları ile girilerek sokaklar yıkanıp dezenfekte ediliyor. Hem salgın hem de rutin temizlik çalışmalarında büyük titizlik gösteren ekipler, son olarak Atatürk ve Sancaktar mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Temizlik işleri Müdürlüğü, salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının dönüşümlü devam ettiğini belirterek, rutin temizlik çalışmalarının da ilçe genelinde sürdürüldüğünü bildirdi.