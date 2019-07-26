Haliliye'de tercih merkezlerine yoğun ilgi

Haliliye Belediyesi tarafından oluşturulan tercih merkezlerinde yoğunluk devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sınavlara hazırlık döneminin yanı sıra tercih dönemlerinde de gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Eğitim öğretim dönemi boyunca sınavlara hazırlık kursları veren Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinde gençlerin daha doğru tercih yapmaları adına iki farklı noktada ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti sunuyor. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Haliliye Belediyesi Bahçelievler Gençlik Merkezinde sunulan tercih merkezlerine yoğun ilgi devam ediyor. 29 Temmuz Pazartesi sona erecek olan tercih başvuruları öncesi gençlerin daha doğru karar vermesi adına Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki rehber danışman hocaları ile Haliliye Belediyesi Tercih Merkezleri hizmet vermeye devam ediyor.

Tercih merkezlerimiz 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. 23 Temmuz başlayan tercihler 29 Temmuzda sona erecek.