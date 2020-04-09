İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haliliye'de tıbbi atık kutuları konumlandırıldı

Haliliye’de korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe geneline insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelere tıbbi atık kutularını dağıtılıyor.

Haliliye'de korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe geneline insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelere tıbbi atık kutularını dağıtılıyor.


Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesi ile birlikte başlattığı tedbir seferberliğini sürdürüyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda ilgili tüm müdürlükler pandemi ile mücadeleye devam ederken, bu kapsamda temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde insan yoğunluğu bulunan birçok bölgeye tıbbi atık kutularının dağıtımını gerçekleştiriyor. Ekipler, vatandaşların salgın nedeniyle kullandıkları eldiven, maske ve benzeri tıbbi atıkların kullanılmasının ardından çevreye gelişi güzel şekilde atılmasının önüne geçilmesi adına ilçe geneline tıbbi atık kutularının dağıtımını sürdürüyor.


Halk sağlığına önem veren Haliliye Belediyesi, başlattığı bu uygulamayı sorumluluk sahasında olan tüm bölgelere yayacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.