Haliliye'de TYT ve AYT kursu kayıtları başladı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde verdiği ücretsiz üniversite hazırlık kursları ile gençlerin geleceğine yön vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 2021 -2022 eğitim ve öğretim yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilere yönelik ücretsiz TYT ve AYT hazırlık kursu kayıtları başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı kayıtlarının başladığı belirtildi. Mezun öğrencilere yönelik düzenlenen eğitim kurslarında sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarındaki öğrencilere program dahilinde matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat ve Türkçe dersleri verilecek. 6 Eylül'de başlayacak olan kurslara kayıt yapmak isteyenler ise Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezine kayıt yaptırabilirler.