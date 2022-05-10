Haliliye'de ulaşım ağının genişliyor

Fen işleri müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Program dahilinde yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda ilçenin yol ağını genişleten Fen İşleri ekipleri, çalışmalarına merkez ve kırsal ayrımı yapmadan devam ediyor. Bu çerçevede Devteyşti Mahallesinde yeni yollar açarak ulaşım ağını genişleten Haliliye Belediyesi, Ahmet Yesevi Mahallesinde devam ettirdiği kilitli beton parke çalışmaları ile yolları daha konforlu hale getiriyor. İlçe genelindeki yol çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunan ekipler, mahalle sakinlerinin takdirini topluyor.

Haliliye Belediyesi tarafından Devteyşti Mahallesinde yürütülen yol çalışmaları ile trafik akışının rahatlatıldığını ifade eden Mahalle Muhtarı Tahir Kına, çalışmalardan ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti. Mahalle Muhtarı Tahir Kına, “Kıymetli mahalle sakinlerimiz, gördüğünüz gibi Devteyşti Mahallemizin Kuzey Batı Çevreyoluna bağlanması için Haliliye Belediyesi 9708. Sokağımızı açmış bulunuyor. Trafik akışımızın daha da rahatlatılması için Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat, bütün sokak ve caddelerimizde son suretle çalışmasına devam etmektedir. Bu konuda başta emeği geçen Başkan Mehmet Canpolat ve fen işleri müdürlüğü ekiplerine mahallem adına teşekkür eder, saygılar sunarım” diye konuştu.