Haliliye'de ulaşım sorunları gideriliyor

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yağış sonrası oluşan su baskınlarından olumsuz etkilenen Örencik kırsal mahallesinde vatandaşların talebi üzerine çalışma başlattı. Yağış sonrası su baskınlarına maruz kalan mahalle sakinlerinin yardımına koşan belediye ekipleri, yol güzergahları üzerinde bulunan su kanallarını genişletip, ulaşımın sağlandığı yerlere de drenaj boruları döşedi. Yapılan çalışma ile ilgili konuşan Örencik Mahalle Muhtarı Tayyar Kaçar, "Yağış sonrası mahallemiz sular bastı. Haliliye Belediyesi gelerek, mahallenin sıkıntılarını giderdi. Bundan dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyoruz” dedi.