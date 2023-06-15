Haliliye'de üniversite hazırlık yaz kursu kayıtları başladı

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için yaz kursları dönemini başlattı. Her zaman gençlerin yanında olan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla açılacak yaz kursunda konu anlatımı, soru çözümleri ve deneme sınavları ile gençler geleceğe hazırlanacak. Kayıtların alınmaya başladığı yaz kursunda bütün branşlarda ders anlatımı olacak.

Kültür ve sosyal işleri müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise kayıt oluşturmak isteyen öğrencilerin Cengiz Topel İlkokulunda başvuru yapmaları gerektiği ifade edildi.