Haliliye'de üretilen maskeler hane hane dağıtılıyor

Daha önce halk sağlığı merkezleri, pazar yerleri, kurum ve kuruluşlar gibi birçok yerde dağıtımlar sürerken, belediye artık kent merkezinde kurduğu stantlarla da insan sirkülasyonunun yoğun olduğu alanlarda maske dağıtımları aracılığı ile tedbirlerini arttırıyor. Ürettiği maskeleri hane hane dağıtmaya başlayan Haliliye Belediyesi'nin öncelikli hedefi 1 milyon maske üretimini gerçekleştirerek, dağıtıma sunmak. Bugün kentin en işlek noktalarından olan Eminiyet Caddesi, Rabia Meydanında stant kuran Haliliye Belediyesi, evi dışında bulunmak zorunda kalan fakat bu arada maske sıkıntısı yaşayan tüm vatandaşlara binlerce maske dağıtımında bulundu.

Maske dağıtımını stantlarla sınırlı bırakmayan belediye aynı zamanda üretilen maskeleri bugün Ahmet Yesevi Mahallesinde ise hanelere dağıttı. 500 haneye 5'er maske dağıtım yapan Haliliye Belediyesi, Başkan Canpolat'ın talimatı ile dağıtımları tüm mahallelerde, tüm hanelerde sürdürecek.