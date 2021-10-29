Haliliye'de üst yapı atağı devam ediyor

Fen işleri müdürlüğü, Haliliye ilçe genelinde Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın adil ve eşit bir hizmet anlayışı ilkesi doğrultusunda merkez ve kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçenin yol ağını genişletmek ve mevcut yollarda düzenleme yapmayı sürdürüyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler merkezde Atatürk, Karşıyaka ve Şair Nabi mahallelerinde kilitli beton parke yenileme ve bakım onarım çalışmalarını devam ettiriyor. Yol yapım çalışmalarının devam ettiği mahallelerdeki vatandaşlar, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, fen işleri müdürlüğü de program dahilinde çalışmalarını gerçekleştiriyor.