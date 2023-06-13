Haliliye'de üst yapı çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, Devteyşti ve Sırrın Mahallelerinde üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde, yeni yol açma, asfalt serimi, stabilize ve bakım onarım çalışmalarını, diğer taraftan ise kilitli beton parke çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar çerçevesinde ekipler, Devteyşti ve Sırrın Mahallelerinde kilitli beton parke yenileme ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından hummalı şekilde yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Fen işleri müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin yol ağını genişletmek için yürütülen yol açma ve yol yapım çalışmalarının program dahilinde devam edeceği kaydedildi.