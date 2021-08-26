Haliliye'de üst yapı çalışması

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetilmeden yürütülen üst yapı çalışmaları kapsamında Dağeteği Mahallesinde sathi kaplama çalışmaları, Şair Nabi Mahallesinde ekipler tarafından kilitli beton parke döşeme ve İmam Bakır Mahallesinde yeni açılan yollarda stabilize çalışmaları yürütülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, yürütülen çalışmalara ek olarak Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen taleplerle ilgili de çalışmalarını devam ettiriyor.