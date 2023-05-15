Haliliye'de üstyapı çalışmaları sürüyor

Haliliye'de üstyapı hizmetleriyle mahallelerin çehresini değiştiren Fen İşleri Müdürlüğü, merkez mahalleleri sıcak asfalt ve kırsal mahalleleri ise sathi kaplama asfalt çalışmalarıyla konforlu hale getiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla çalışmalarını program dahilinde yürüten Fen İşleri, mesai kavramı gözetmeden ömrünü tamamlamış yollardaki altyapı çalışmalarının ardından yeniledikleri yollar ile mahallelerin çehresini değiştiriyor. Çalışmalarını merkez ve kırsal ayrımı yapmadan sürdüren ekipler, bir bir sıcak asfaltla buluşturdukları mahallelere İpekyol Mahallesini de ekledi. Merkezde periyodik olarak sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları İpekyol Mahallesiyle devam ederken, tamamlanan yeni yollar mahalle sakinlerinden tam not alıyor. Merkez hummalı şekilde yürütülen çalışmalar kırsal mahallelerde ise ayrım gözetmeksizin sürdürülüyor. Kırsal Mağarcık ve Mamuca Mahallelerinde sathi kaplama asfalt öncesi hazırlıkları tamamlayan ekipler, bir yandan da stabilize yol çalışmasıyla yeni yolları hizmete sunuyor.

Fen işleri müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise merkez ve kırsal mahallelerde özverili bir şekilde devam eden çalışmalar ile hizmetin ulaşmadığı noktanın kalmayacağı kaydedildi.