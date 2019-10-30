İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haliliye'de vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Haliliye Belediyesinin gönül çorbası sloganı ile başlattığı çorba ikramı, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.


Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın “Gönüllere dokunacağız” sloganı ile sosyal belediyecilik çalışmalarına ivme kazandıran sosyal yardım işleri müdürlüğü, havaların soğuması ile birlikte de vatandaşların içini ısıtacak bir çalışma başlattı. Bu kapsamda 18 Mart Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan şehir içi otobüslerin toplama merkezinde, her sabah gönül çorbası mobil çorba aracı ile binlerce vatandaşa çorba ve ekmek ikramında bulunuluyor. Hijyen koşullarının ön planda tutulduğu çorba ikramından faydalanan vatandaşlar, Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Canpolat'a teşekkür etti.


Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çorba ikramının hafta içi her gün 06.00 ile 08.00 saatleri arasında yapıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.