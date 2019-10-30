Haliliye'de vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın “Gönüllere dokunacağız” sloganı ile sosyal belediyecilik çalışmalarına ivme kazandıran sosyal yardım işleri müdürlüğü, havaların soğuması ile birlikte de vatandaşların içini ısıtacak bir çalışma başlattı. Bu kapsamda 18 Mart Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan şehir içi otobüslerin toplama merkezinde, her sabah gönül çorbası mobil çorba aracı ile binlerce vatandaşa çorba ve ekmek ikramında bulunuluyor. Hijyen koşullarının ön planda tutulduğu çorba ikramından faydalanan vatandaşlar, Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Canpolat'a teşekkür etti.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çorba ikramının hafta içi her gün 06.00 ile 08.00 saatleri arasında yapıldığı bildirildi.