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Haliliye'de vatandaşların 15 yıllık tapu sorunu çözüldü

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Devteyşti ve Ahmet Yesevi Mahallerinde yaşayan 185 vatandaşın tapu mağduriyetini gidererek, düzenlenen törenle tapularını teslim etti.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat Mart 2019 yerel seçimleri öncesi Haliliye ilçesinde ‘vatandaşların tapu sorunu kalmayacak' vaadini yerine getirdi. Bu kapsamda Devteyşti ve Ahmet Yesevi Mahallelerinde 15 yıla aşkındır yaşanan tapu sorunu çözülerek, 185 vatandaşın tapu mağduriyeti giderildi. 10 bin 61 dönümlük alanın parselasyon işleminin ardından hazırlanan tapular Haliliye Belediye Başkanlığı binasında düzenlenen törenle hak sahiplerine dağıtıldı. Tapu teslim töreni sonrası açıklamalarda bulunan Canpolat, Haliliye halkının mutluluğu, refahı ve huzuru için çalışmadan geri durmayacaklarını belirtti.


Tapularını teslim alan vatandaşlar duydukları memnuniyeti belirterek Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

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