Haliliye'de yapılandırma fırsatında son tarih 30 Haziran

Haliliye Belediyesi, İlan Reklam, Çevre Temizlik ve Emlak vergilerinde yapılandırma fırsatının 30 Haziran'da sona ereceğini duyurdu.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Gelirler Birimi tarafından yapılan açıklamada; 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesinde 1 Ocak 2023 tarihinden önce tahakkuk edilmiş borçların yapılandırma işlemlerinin devam ettiği açıklandı. 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesinde başlatılan ilan reklam, emlak ve çevre temizlik vergi borcu yapılandırmasında işlemlerinin ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. Yapılandırma fırsatı ile mükelleflerin, 24 taksite kadar yapabileceği kaydedildi.

Ödemeler ise belediye bünyesindeki 7 vezneden yapılırken, vatandaşlara internetten ödeme kolaylığı da sağlanıyor.