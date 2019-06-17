Haliliye'de yaz dolu dolu geçiyor

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile yaz aylarında okulları tatil olan çocukların keyifli vakitler geçirmesini sağlamak amacıyla Kur'an-ı Kerim, Dikiş-Nakış, El Sanatları, Osmanlıca, Kağıt Rölyef, Bilgisayar, İşaret Dili, Takı Tasarım, Yüzme, Satranç, Halk Oyunları, Resim, Bağlama, Gitar, Havuz Suyu Operatörlüğü, İlk Yardım, Masa Tenisi, Basketbol, Diksiyon, Kuaför ve Tiyatro alanında yaz kursları açtı. Çocuk ve yetişkinlerin hem sportif faaliyetlere katılımını sağlamak hem de el becerilerini geliştirmek amacıyla 21 branşta açılan kurslara vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde kayıtların devam ettiği kurslar ile ilgili vatandaşların merak ettiği sorulara görevliler tarafından yanıtlar veriliyor.

Kurslara kayıt olan vatandaşlar, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Düzenlenen kurslar ile ilgili her türlü bilginin 444 22 63 Beyaz Masadan edinilebileceği belirtildi.