Haliliye'de yaz konseri hazırlığı

Haliliye Belediyesi tarafından mahalle mahalle yapılacak olan Yaz Konserleri başlıyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın Ramazan ayı dolayısıyla ilçede düzenlenen tasavvuf etkinliklerinde Yaz Konseri sözü vermesi ile çalışmalarını yürüten Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, ilk konserini bugün düzenliyor. Devteyşti Mahallesi Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkında yapılacak olan ilk konser ile sıra gecesi ekibi sahne alacak. Saat 20.45'de başlayacak olan etkinlik alanında vatandaşlara ise meyan şerbeti ikram edilecek.