Haliliye'de yaz kursları devam ediyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın gençliğe önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla açılan Yaz Kursu ile öğrenciler geleceğe hazırlanıyor. Kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından sınavlara hazırlanan gençler için Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ile Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi kütüphanesinde nezih bir ortam sunuluyor. Kayıt oluşturan öğrenciler sessiz bir ortamda eğitmenler eşliğinde ders çalışırken, eksik konularını da tamamlama fırsatı buluyor. Ders çalışmak ve soru çözümü için sunulan imkanların yanı sıra periyodik olarak yapılan deneme sınavlarıyla da gençler, kendilerini Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ve Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) hazırlıyor.

Hem yapılan sınavlar hem de sunulan imkanlar ile üniversiteye ve hayallerine emin adımlarla hazırlandıklarını ifade eden gençler, emeği geçenlere teşekkür etti.