İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haliliye'de yeni park çalışması

Haliliye Belediyesi, yürüttüğü park yapım çalışmaları kapsamında yeni park ve yeşil alanları halkın hizmetine sunmaya devam ediyor.



'Daha yeşil bir Haliliye' hedefi ile çalışmalarına ara vermeyen Haliliye Belediyesi ilçe genelinde yeni park yapımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesinde başlattığı yeni park yapım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Üst yapı çalışmaları kapsamında parkların elektrik ve su tesisatları ile yürüyüş alanları hazırlanırken, çalışmaların ikinci bölümünde ise mevsimsel şartlara göre yeşillendirme işlemlerine başlanacak.


Ekipler, mevcut parklarda bakım ve onarımlarının yanı sıra yapımları devam eden yeni parkları hızlı bir şekilde tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.