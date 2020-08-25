Haliliye'de yeni park çalışması

Haliliye Belediyesi, ilçeye yeni yeşil alan kazandırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Ahmet Yesevi Mahallesinde yapımlarına başlanan yeni parklarda çalışmalar yürütüyor. Ekipler, park alanlarında toprak serimi, bordür döşeme, sulama sistemi kurma, ve ışıklandırma çalışmalarına devam ediyor. Yürütülen çalışmaların ardından yeni parklarda mevsimsel koşullarına göre yeşillendirme işlemlerine başlanacak. Haliliye Belediyesi, yeni parklarda devam eden çalışmaları bir an önce tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.