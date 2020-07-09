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Haliliye'de yeni parklarla bölgenin çehresi değişiyor

Haliliye Belediyesi, ‘daha yeşil bir Haliliye’ sloganıyla yürüttüğü park yapım çalışmalarına devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, ‘daha yeşil bir Haliliye' sloganıyla yürüttüğü park yapım çalışmalarına devam ediyor.


‘Daha yeşil bir Haliliye' hedefi ile çalışmalarına devam eden Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, mevcut parklardaki düzenleme çalışmalarının yanında yeşil alanların miktarını arttırmaya yönelikte çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda ekipler, Ahmet Yesevi Mahallesinde Yeşil Vadi Parkı olarak adlandırılan parkta ve yeni aynı bölgede 5 dönümlük 3 yeni parkta çalışmalar devam ediyor. Devteyşti Mahallesinde de yeni parkların hizmete sunulması için çalışmalar devam ederken, mevcut parklarda da bakım ve onarımlar sürüyor.


Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ekipleri, park alanı olarak hizmet verecek olan bölgelerin sınırlarının belirlenmesinin ardından üst yapı düzenlemelerini gerçekleştiriyor. Çalışmaların ikinci bölümünde ise ekipler mevsimsel şartlara göre yeşillendirme işlemlerine başlayacak.

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