Haliliye'de yeni proje çalışması

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın girişimleriyle Karşıyaka Mahallesinde yapımında sona gelinen Semt Pazarı ve Spor Kompleksi, bölgenin ihtiyaçlarına yanıt olacak.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın seçim vaatleri arasında bulunan projeler bir bir yükseliyor. Canpolat'ın girişimleriyle Karşıyaka Mahallesi'nde çalışmaların başladığı Kapalı Semt Pazarı, Otopark, Halı Saha, Zabıta Müdürlüğü, Muhtarlık ve Cami'nin yer aldığı Kompleks inşaatında sona gelindi. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla ilçenin ihtiyaçlarına yönelik tespiti yapılan proje, kısa süre içerisinde hizmete sunulacak.

Semt Pazarı ve Spor Kompleksi'nin bölgeye nefes aldıracağını ifade eden mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.