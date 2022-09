Haliliye'de yeni yol açma çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Güzelyurt Mahallesinde yürütülen yol açma çalışmalarını beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ve teknik ekiple birlikte inceledi. Çalışmaları yürüten işçilerle de görüşen Başkan Canpolat, teknik ekipten bilgiler aldı. Bölgede konutların yükselmesi amacıyla yol açma çalışmalarının hızlı bir şekilde devam etmesini kaydeden Canpolat, Güzelyurt, Ulubağ ve Yeşilurfa bölgelerinin Haliliye'nin yeni yaşam alanlarından olacağının ve yol hamlesiyle birlikte bölgede en az 10 bin konutun yükselmesini hedeflediklerinin altını çizdi.

Canpolat, yol açma çalışmalarının bölgede yaz kış demeden devam edeceğini ifade ettiği açıklamasında, “Güzelyurt bölgemizdeyiz. Burası ile ilgili günümüzde yaşanan konut ihtiyacının karşılanması ile alakalı bir an önce burada konutlar yükselsin diye hem Haliliye Belediyesince hem de inşallah büyükşehir belediyesince aradaki eşitlik sağlansın diye Karaköprü plan notları ile Haliliye Belediyesi imar yönünden plan notlarını birbirine eşitledik. Şu anda da gündemde olan konut ihtiyacının karşılanması için bir an önce konutlar yapılması adına buradaki arsa sahipleri ve mülk sahipleri açısından gerekse müteahhit arkadaşlarımız açısından bir an önce konut yapılsın diye Haliliye Belediyesi olarak biz ne yapabiliriz diye düşündük. Şu anda bu yolları açıyoruz ve stabilize çalışmalarını da tamamlıyoruz. diğer sari bölgeler ile ilgili olarak da inşallah oralarda da iz açma çalışmalarımız ve yol açma çalışmalarımız devam edecektir. Şu anda burada Güzelyurt bölgesinden etap etap bölge bölgeye giderek en son şehir hastanesinin arka bölgesine kadar buradaki yol açma ve stabilize çalışmalarını Haliliye Belediyesi olarak sürdüreceğiz. Ekibimiz sürekli bu bölgede olacak. Yaz kış demeden İnşallah en kısa sürede bu bölgenin gerek stabilize gerekse yol açma çalışmaları tamamlamış olacaktır. Güzelyurt bölgesi, Ulubağ bölgesi ve Yeşil Urfa bölgesinde yol açma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Canpolat, açıklamalarının ardından bölgedeki diğer üst yapı çalışmalarını inceledi.