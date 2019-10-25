Haliliye'de yeni yolları halkın hizmetine sunuluyor

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile merkez çalışmalarına aralıksız şekilde devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, İmam Bakır Mahallesinde başlattığı yol yapım çalışmaları kapsamında kilitli beton parke döşeme çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Yürütülen üst yapı çalışmaları ile yeni yolları bölge sakinlerinin hizmetine sunan ekipler, Devteşti Mahallesinde ise deforme olan yollarda bakım ve onarım faaliyetlerini program dahilinde yürütüyor.

Mahallelerinde yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklama yapan İmam Bakır Mahalle Muhtarı İmam Deniz, “Haliliye Belediyesi mahallemizde çalışmalarını sürdürüyor. Bir yolumuz kalmıştı, onun da stabilizesini döktü. Parke döşeme işlemi yapılıyor. Bizim eksiklerimiz tamamlandı. Yapılan hizmetlerden dolayı başta Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Ekipler, ayrıca mevcut çalışmaların yanında 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattına gelen talepler doğrultusunda da çalışma yaptıklarını ifade ettiler.