İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haliliye'de yeşillendirme çalışmaları

Haliliye’de yeşillendirmeye teşvik kapsamında kırsal mahallelere fidan dağıtımı devam ediyor.

Haliliye'de yeşillendirmeye teşvik kapsamında kırsal mahallelere fidan dağıtımı devam ediyor.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, ilçe genelinde ‘geleceğe nefes' kampanyası ve ‘daha yeşil bir Haliliye' sloganı kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bahar aylarının başlaması ile birlikte ekipler, ilçe merkezinde mevcut ve yeni parkların yeşillendirilmesi çalışmalarına aralıksız sürdürürken, kırsal mahallelere de fidan dağıtımını gerçekleştiriyor. Ekipler, Kesme, Bağlar, Mamuca, Üçkonak, Sefalı, Payamlı, Büyükmirdesi, Yeşilköy, Osmanbey, İncirli ve Taşlıca kırsal mahallelerine fidan dağıtımını gerçekleştirdi. Fidanlar mahallelerin nüfus oranlarına göre mahalle muhtarlarına teslim ediliyor. Fidanları teslim alan mahalle muhtarları verilen hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.