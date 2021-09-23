Haliliye'de yol atağı

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yeni yol açma, bakım onarım, yol yapım ve yağmur suyu drenaj çalışmalarını program çerçevesinde merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeden gerçekleştiriyor. İhtiyaç duyulan bölgelerde kilitli beton parke çalışmalarıyla yeni yolları hizmete sunan ekipler, bu doğrultuda Karşıyaka ve Şair Nabi mahalleleri ile Sarışeyh ve Yukarı Koymat kırsal mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yoğun şekilde yürüten ekipler, Veysel Karani Mahallesinde de yollarda deformeyi önlemek amacıyla yağmur suyu drenaj çalışmalarını devam ettiriyor.

Sarışeyh kırsal Mahallesinde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı Bekir Ölmez, yapılan hizmetlerden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.