Haliliye'de yol çalışmaları devam ediyor

Bu kapsamda ekipler kırsal mahallelerden Boydere, Yukarı Komat ve Çukurdoruç'ta stabilize yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, ‘girilmedik mahalle' bırakmama hedefiyle başlattığı yol yapım çalışmalarını merkez ve kırsal mahallelerde sürdürüyor. Bu çerçevede kırsalda vatandaşların yol sıkıntısı yaşamaması için hummalı bir çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırsal mahallerden Boydere, Yukarı Komat ve Çukurdoruç'ta çalışmalarını son sürat devam ediyor. Ekipler, Çukurdoruç Mahallesinde çalışmalarda sona doğru gelindiği belirterek, en kısa sürede yolların vatandaşların hizmetine sunulacağının bilgisini paylaştı.

Yeni yolları vatandaşların hizmetine sunan Haliliye Belediyesi, yürüttüğü çalışmalar ile hem merkez hem de kırsal mahallelerde vatandaşların takdirini topluyor. Vatandaşlar sunulan hizmetlerden memnuniyetlerini belirterek Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat teşekkür ettiler.

Öte yandan ekipler çalışmaların devam ettiği mahalleleri tamamlayıp, diğer kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefliyor.