Haliliye'de yol çalışmaları devam ediyor

Haliliye Belediyesi, yol çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Merkez kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarına devam eden ekipler, merkezde Karşıyaka ve Paşabağı mahallelerinde, kırsalda ise Susuz Mahallesi'nde kilitli beton parke döşeme çalışmalarına devam ediyor. Kısa sürede çalışmaları tamamlayan ekipler, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı amaçlıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise ilçe genelindeki çalışmaların programlar dahilinde yapılacağı kaydedildi.