Haliliye'de yol çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Üst yapı hizmetlerinde ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, deforme olan yollarda bakım ve onarım yapıyor. Yol açma çalışmalarıyla da ulaşım ağını genişleten ekipler, stabilize yol çalışmalarıyla da yolların konforunu artırıyor. Bu çerçevede Çiçekli kırsal Mahallesinde stabilize yol çalışmasıyla yolları yenileyen ekipler, kısa sürede tamamladıkları yolları vatandaşların hizmetine sunuyor. Vatandaşlardan tam not alan yol çalışmaları, merkezde ise Devteyşti ve Ertuğrul Gazi Mahallelerinde sıcak asfalt çalışmalarıyla devam ediyor. Merkez mahallelerde deforme olan yollarda ise ekipler yeni sıcak asfalt çalışması öncesinde eski asfaltların söküm işlemlerinin gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından merkez mahallerde devam eden sıcak asfalt ve kırsal mahallerde süren stabilize yol çalışmalarının periyodik olarak tüm mahallelerde tamamlanması hedefleniyor.