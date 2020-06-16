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Haliliye'de yol çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda fen işleri müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak kırsal mahalle Çanakçı'da başlattıkları stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürürken bir diğer ekip ise merkez mahalle Paşabağı'nda yeni yol açma ve stabilize çalışmalarını gerçekleştiriyor.


Çanakçı Mahalle Muhtarı Mahmut Horozlu, “Haliliye Belediyesinin mahallemizdeki yol çalışmaları bizleri çok memnun etmiştir. Ekipler çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu hizmetlerinden dolayı başta Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve tüm ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.


Paşabağı mahalle sakinleri ise Haliliye Belediyesi'nin yaptığı yol çalışmalarından dolayı Canpolat'a teşekkür etti.

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