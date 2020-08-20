Haliliye'de yol çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal ayrımı yapmadan ilçe geneline hizmet götürmeye devam ediyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bir taraftan yeni yol açma ve stabilizesini yaparken, diğer taraftan ise merkez ve kırsalda parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri son olarak kırsal Gülveren Mahallesinde başlattıkları kilitli beton parke döşeme çalışmalarına devam ediyor. Önce parke döşenecek güzergahlarda dolgu çalışması yürüten ekipler, ardından parke döşeme işlemi gerçekleştiriyor.