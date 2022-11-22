Haliliye'de yol çalışmalarına tam not

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü sıcak asfalt ve kilitli beton parke döşemelerini merkez mahallelerde sürdürürken, çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri Başkan Canpolat'a teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarını devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım çalışmalarını devam ettiren fen işleri müdürlüğü, deforme olan yollarda bakım ve onarım yapıyor. İlçe genelinde yürüttüğü yol açma çalışmalarıyla ulaşım ağını genişleten ekipler, merkez mahalleleri ise sıcak asfalt ve kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yeniliyor. Bu çerçevede, Yenişehir ve Ertuğrul Gazi Mahallelerine sıcak asfalt çalışmalarıyla yolların ömrünü artıran ekipler, Ahmet Yesevi ve Devteyşti Mahallelerini ise kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla konforlu hale getiriyor. Merkez mahallelerde etap etap süren yol çalışmaları, kırsal mahallelerin de sathi kaplama asfalt çalışmalarıyla buluşmasıyla tamamlanıyor.

Mahalle sakinleri, çalışmalar için Haliliye Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.