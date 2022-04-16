Haliliye'de yol çalışması sürüyor

Haliliye Belediyesi yol çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Program dahilinde yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda ilçenin yol ağını genişleten Fen İşleri ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesi‘nde yeni yollar açıyor. Yol açma çalışmalarına merkez ve kırsal ayrımı yapmadan devam eden ekipler, kilitli parke taşı onarım çalışmalarını ise sürdürüyor. İlçe genelimde sürem yol çalışmalarını kısa sürede tamamlayan ekipler, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı amaçlıyor.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü, program dahilinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.