Haliliye'de yol onarım çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını devam ettiren fen işleri müdürlüğü ekipleri, yeni yol çalışmalarının yanı sıra, bakım onarım çalışmalarınada devam ediyor. Ekipler, vatandaşlardan gelen taleplerin yanında zaman içerisinde bozulan yollarda yenileme çalışması yapıyor. Bu doğrultuda ekipleri İpekyol ve Selahattin Eyyübi Mahallerinde bozulan yolların yenileme çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri de, Haliliye Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu.