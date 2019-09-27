Haliliye'de yol yapım atağı

Haliliye'nin mahallerinde stabilize yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile Sancaktar Mahallesi'nin sakinlerinin yaşadığı yol sorunu, çözüme kavuşuyor. Fen işleri ekipleri, başlattığı yol yapım çalışmaları ile yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor. Bu kapsamda merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarını yürüten ekipler, son olarak yol sıkıntısı yaşayan Sancaktar Mahallesinde stabilize yol yapım çalışmaları ile yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Haliliye Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini sundu.