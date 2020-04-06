İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haliliye'de yol yapım atağı

Haliliye’de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Haliliye'de yol yapım çalışmaları devam ediyor.


Haliliye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan ilçede ihtiyaç duyulan ve talep edilen çalışmaları da aksatmadan vatandaşa hizmet götürmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokakta yapılan asfalt çalışmasının ardından vatandaşların talebi üzerine bu kez kaldırım çalışması başlatıldı. Ekipler, sokakta geceli gündüzlü çalışarak kaldırım çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağladı.


Vatandaşlar belediye tarafından yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.