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Haliliye'de yol yapım çalışmaları devam ediyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.



İlçede yol sorununun kesin çözümünü hedefleyen Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler kırsal Pırpır, Asri ve Çanakçı mahallelerinde stabilize yol çalışmalarını sürdürüyor. Pırpır'da çalışmalarda sona gelinirken ekipler diğer iki mahallede çalışmalara devam ediyor.



Haliliye Belediyesi tarafından ilçe genelinde sunulan hizmetler vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Çalışmalardan dolayı vatandaşlar yetkililere teşekkür etti.

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