Haliliye'de yol yapım çalışmaları

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Çatallı ve Derinkuyu mahallelerinde çalışmalara devam ederken, Konaç Mahallesi'nde de çalışmaların büyük bir çoğunluğunu tamamlayarak yeni yolları vatandaşların hizmetine sundu. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çatallı ve Derinkuyu mahallelerinde çalışmalara devam ederken, Konaç Mahallesi'nde de çalışmaları tamamlayarak yeni yolları vatandaşların hizmetine sundu.

Yürütülen çalışmalar ile ilgili konuşan Derinkuyu Mahalle Muhtarı Mehmet Dağ, Haliliye Belediyesinin mahallelerinde başlattığı yol yapım çalışmalarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Kış mevsimi öncesi yolları tamamlanan Konaç mahalle sakinleri ise sunulan hizmetten memnun olduklarını belirterek, başta Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.