Haliliye'de yol yapım çalışmaları

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım çalışmalarını, merkez ve kırsal mahallelerde sürdürüyor. Ekipler, kırsal mahallelerde Kalecik, Konuklu, Mehmetçik ve Üçkonak ile Keçili'nin Dolaplı bölgesinde stabilize yol çalışmalarını yürüten ekipler, Kısas, Sırrın ve Sırrın'a bağlı Gürcütepe bölgesinde kilitli beton parke çalışmalarını gerçekleştirdi. Ertuğrul Gazi ve İmam Bakır mahallelerinde yeni yol açma çalışmalarını devam ettiriyor. İkiağız kırsal Mahallesindeki kilitli beton parke ile Göktepe kırsal Mahallesindeki stabilize yol yapım çalışmaları tamamlandı.