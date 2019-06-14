Haliliye'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlük ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yeni yolları halkın hizmetine sunmaya devam ediyor. Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını İkiağız, Karpuzlu, Kısas ve Mağarcık mahallelerinde stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, program dahilinde diğer kırsal mahallelerde çalışmaya başlamayı hedefliyor.

Kısas kırsal Mahallesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı Davut Ersöz, “Özellikle Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a mahallem adına teşekkür ediyorum. Kendisi bizi çamur ve bataktan kurtardı. Kısas halkı olarak çalışmalardan dolayı çok mutluyuz. Günlerdir sahada çalışan tüm personellere teşekkür ediyorum” diye konuştu.