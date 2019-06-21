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Haliliye'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla planlanan çalışmalar kapsamında 5 kırsal mahallede aynı anda yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla planlanan çalışmalar kapsamında 5 kırsal mahallede aynı anda yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile Fen İşleri Müdürlüğü merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını devam ettiriyor. 5 kırsal mahallede yeni yol yapımı ve onarım çalışmaları devam ettiren Fen İşleri Müdürlüğü, tamamladığı yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor. İkiağız, Konuklu, Kısas, Karpuzlu ve Mağarcık kırsal Mahallelerinde yol yapım çalışmalarını sürdüren fen işleri müdürlüğü, yol çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Planlama dahilinde 138 kırsal mahallede çalışmalar yürütmeyi amaçlayan ekiplerin çalışmaları da mahalle sakinleri tarafından büyük beğeni topluyor.


Haliliye Belediyesi olarak merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalıştıklarını sürdürdüklerini belirten Canpolat, "Tüm ilçede etap etap süren çalışmaların yanında ilçemize bağlı kırsal mahallede ekipler çalışmalarını sürdürmekteler. Şuanda ekiplerimiz beş mahallede bir fiil çalışmaktalar. İnşallah vatandaşlarımızın güçlü duası ile birlikte vatandaşlarımıza güzel hizmetler, mekanlar sunmak adına ekiplerimiz ‘canla başla' dediğimiz sloganımızla ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürecektir. Ben ekiplerimize yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte 'güzel yarınlar için güzel gelecek için' her zaman olduğu gibi ilklerin ve yeniliğin belediye Haliliye Belediyesi olarak tam hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

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