Haliliye'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Atatürk Mahallesi'nde yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Canpolat, sokakta bulunan esnafla görüşerek talep ve önerilerini dinledi.

Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Canpolat, “Büyükşehir Belediye binamızın hemen arkasında Atatürk Mahallemizdeki esnafın işlek olarak kullandığı caddemiz parkeydi, yalnız parke çok fazla deforme olmuştu. Yıkık dökük bir haldeydi. Vatandaşlarımız yağış sonrası üzerlerine suların fışkırdığını rahatsızlık duyduklarını ifade ediyorlardı. Yaptığımız teknik inceleme sonucunda buradaki alt yapıyı düzenledik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül de bize destek verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir hafta gibi kısa bir sürede burada alt yapıyı düzenleyip asfaltını serip vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” diye konuştu.

Mahalle sakinleri de yapılan yol yapım çalışmalarından dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.