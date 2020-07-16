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Haliliye'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.


Haliliye Belediyesi, merkez Konuklu Mahallesi'nde yeni yol açma, yol dolgusu ve stabilize çalışmalarını sürdürüyor. Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de yol yapım çalışmaları sürüyor. Ekipler bu çerçevede Aşağı Koymat Mahallesine bağlı Beyazıt mezrasında stabilize yol yapım çalışmalarına devam ediyor.


Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaların yürütüldüğü bölgeleri tamamlayıp program dahilinde olan diğer bölgelerde çalışma başlatmayı hedefliyor.

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