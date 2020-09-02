Haliliye'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Kış ayları gelmeden ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını tamamlamayı hedefleyen Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kırsal Yedikuyu Mahallesi'nde başlattıkları yol yapım çalışmalarını tamamlayarak yolları vatandaşların hizmetine sundu.

Mahalle sakinleri ise yapılan yol çalışmaları ile kış aylarında çamurdan kurtulduklarını çocuklarının rahat bir şekilde okula gidip geleceklerini belirterek, bu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.