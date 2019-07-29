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Haliliye'de yol yenileme çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, mevcut yolların onarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında Sırrın Mahallesi’nde kilitli beton parke yenileme çalışmasını gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi, mevcut yolların onarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında Sırrın Mahallesi'nde kilitli beton parke yenileme çalışmasını gerçekleştirdi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla, fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler merkez ve kırsal mahallerde deforme olmuş tüm yollarda yenileme çalışmasına devam ediyor. Son olarak Sırrın Mahallesinde yol yenileme çalışması başlatan ekipler, burada kış aylarında bozulmuş olan kilitli beton parke yolları yeniliyor.


Başlatılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade eden mahalle sakinleri de, Haliliye Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini sundu.

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