Haliliye'de yollar daha konforlu hale geliyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Program dahilinde yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda ilçenin yol ağını genişleten Fen İşleri ekipleri, ilçenin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Yol açma çalışmalarına merkez ve kırsal ayrımı yapmadan devam eden ekipler, mahalleleri ise kilitli parke taşı ile döşüyor. Ertuğrul Gazi Mahallesinde yeni yollar açarak vatandaşların hizmetine sunan Fen İşleri ekipleri, Devteşti Mahallesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını ve Kırsal Yeroluk Mahallesinde stabilize yol çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı amaçlıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise program dahilinde çalışmaların devam edeceği belirtildi.